Пушков назвал расследование дела Флинна охотой на ведьм

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал расследование дела бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна охотой на ведьм.

"У Мюллера нет ничего на Флинна: главные "доказательства" — беседа с Кисляком и фото за столом с Путиным. Охотники на ведьм возвращаются с пустыми руками", — написал Пушков в Twitter.

Флинну в минувшую пятницу официально были предъявлены обвинения в даче ложных показаний ФБР по поводу его встреч с российскими официальными лицами. Он признал вину и договорился о сотрудничестве с властями. Как говорится в заключении о досудебном соглашении по сотрудничеству сторон, на основании имеющихся данных о совершенных Флинном правонарушениях ему может грозить до 6 месяцев тюремного заключения.

Флинн ушел в отставку в феврале на фоне обвинений в том, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с тогдашним послом России в Вашингтоне Кисляком. СМИ ранее утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.