Эксперты спрогнозировали рейтинг Путина

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Проведенный "Левада-центром" опрос о выборах президента продемонстрировал, что рейтинг нынешнего главы государства Владимира Путина среди избирателей будет оставаться достаточно высоким, а постепенный рост консолидации оппозиционных сил не приведет к существенному укреплению оппозиции, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Уже известно о планах участвовать в избирательной кампании Жириновского и Явлинского; Зюганов сообщил, что его, как лидера компартии, выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд. О намерении баллотироваться на предстоящих выборах также сообщила Собчак, которая позиционирует себя как кандидата "против всех". Ранее о планах баллотироваться на пост президента сообщил также оппозиционер Навальный. Глава ЦИК России Элла Памфилова неоднократно заявляла, что Навальный из-за непогашенной судимости не может баллотироваться на выборах главы государства в 2018 году и сможет подумать об участии в президентской кампании лишь после 2028 года.
На вопрос об участии действующего главы государства в кампании 2018 года администрация президента пока ответа не дает. Ранее на пресс-конференции в рамках саммита АТЭС Путин заявил, что пока оставит вопрос о своем возможном выдвижении на новый президентский срок без ответа, отметив, что "время придет, поговорим на эту тему".
Неоспоримое лидерство
"Понятно, что мы имеем ситуацию безальтернативного лидерства — абсолютного доминирования Владимира Путина в политическом поле, и тенденция эта будет, с моей точки зрения, только укрепляться", — сказал Слатинов.
По его словам, с одной стороны, этому способствует сложившаяся "конструкция" политической системы.
"Большинство населения не видит Путину альтернативы, хотя, с моей точки зрения, сейчас происходит очень интересный процесс — сочетание неоспариваемого лидерства с нарастающей усталостью. Пока эта усталость накапливаемая и мы имеем ситуацию, когда усталость уже есть, но альтернативы по-прежнему нет", — считает эксперт. Он добавил, что эта усталость, вкупе с нестабильной экономической ситуацией в стране, все-таки не несут серьезной угрозы рейтингу Путина.
Оппоненты
"Если смотреть на этих вечных участников президентской гонки, то уже большинство прекрасно понимает, что и Зюганов, и Жириновский, и Миронов — они, как ни парадоксально, группа поддержки президента, ну или такие штатные оппоненты, которые не претендуют на реальную власть и более того, не претендуют даже на реальную борьбу, жесткое оппонирование", — говорит эксперт.
По его мнению, роль КПРФ в избирательной гонке стремительно угасает, что связано с "кризисом лидерства" в партии, то же самое происходит и в ЛДПР, однако риторика Жириновского сейчас в большей степени удовлетворяет запросам тех избирателей, которые не хотят "по тем или иным причинам" голосовать за Путина, пояснил он.
Вместе с тем, закрепившийся процент респондентов в пользу Навального и Собчак демонстрируют постепенную консолидацию оппозиционного блока. "Все-таки происходит постепенная консолидация оппозиционного электората вокруг фигур, которые воспринимаются как реально оппонирующие власти. В этом смысле Навальный воспринимается как жесткий в отношении власти, ресурсный оппонент, потому что несмотря на противодействие всей государственной машины, человек продолжает свою кампанию, и он в состоянии осуществить политическую мобилизацию в таких масштабах, которую сейчас не в состоянии делать никто — ни ЛДПР, ни КПРФ, даже при отсутствии противодействия властей", — пояснил он.
Слатинов отметил, что в случае если оппозиционные силы будут продолжать "в том же духе", они только прибавят свой рейтинг, однако с учетом нынешних политических настроений радикального укрепления оппозиции ждать не стоит.
Нужно обеспечить явку
"Важно еще этих людей привести на избирательные участки. С точки зрения федерального центра необходимо привести противников на избирательные участки, чтобы показать явку, потому что если явка будет около 30%, это будет серьезным ударом", — считает Абзалов.
По его словам, сейчас рейтинг поддержки президента достаточно высок, рейтинг системных парламентских партий также "держится", однако на это будет накладываться появление других новых политиков. "Вопрос заключается именно в новых игроках. И, судя по всему, это, во-первых, Собчак", — отмечает Абзалов.
Он пояснил, что хотя высказывания Собчак по статусу Крыма и по санкциям увели ее с избирательной кампании, она постепенно все-таки погружается во внутриполитическую ситуацию.
Как считает Слатинов, россиянам, скорее всего, не стоит ожидать динамичного и интригующего хода выборов.
"Идея, которая витала после осени прошлого года, весной, что это будет совершенно новый формат кампании, совершенно не похожий ни на госдумский, ни на губернаторский, о том, что это будут активные, яркие выборы с интригой — с точки зрения драматургии, сценария, мы видим, что этого не будет. Это будет относительно тихая кампания, рабочая, без громких эффектов", — заключил он.