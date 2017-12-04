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Политика

Эксперты спрогнозировали рейтинг Путина

15:1804.12.2017
(обновлено: 15:19 04.12.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Проведенный "Левада-центром" опрос о выборах президента продемонстрировал, что рейтинг нынешнего главы государства Владимира Путина среди избирателей будет оставаться достаточно высоким, а постепенный рост консолидации оппозиционных сил не приведет к существенному укреплению оппозиции, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

Путин ответил на просьбу баллотироваться на пост президента РФ в 2018 году
© Ruptly
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Ранее "Левада-центр" опубликовал итоги опроса, в ходе которого респондентам задавали открытый вопрос о том, за кого бы они проголосовали, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Большой поддержкой россиян пользуется Путин, за него готовы голосовать 53% респондентов, на втором месте оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский (4% россиян), на третьем — лидер КПРФ Геннадий Зюганов (3%). За ними следуют оппозиционер Алексей Навальный (1%), глава Минобороны Сергей Шойгу (1%), лидер "Справедливой России" Сергей Миронов (1%) и телеведущая Ксения Собчак (1%). Менее 1% россиян готовы поддержать одного из основателей "Яблока" Григория Явлинского.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Уже известно о планах участвовать в избирательной кампании Жириновского и Явлинского; Зюганов сообщил, что его, как лидера компартии, выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд. О намерении баллотироваться на предстоящих выборах также сообщила Собчак, которая позиционирует себя как кандидата "против всех". Ранее о планах баллотироваться на пост президента сообщил также оппозиционер Навальный. Глава ЦИК России Элла Памфилова неоднократно заявляла, что Навальный из-за непогашенной судимости не может баллотироваться на выборах главы государства в 2018 году и сможет подумать об участии в президентской кампании лишь после 2028 года.

На вопрос об участии действующего главы государства в кампании 2018 года администрация президента пока ответа не дает. Ранее на пресс-конференции в рамках саммита АТЭС Путин заявил, что пока оставит вопрос о своем возможном выдвижении на новый президентский срок без ответа, отметив, что "время придет, поговорим на эту тему".

Неоспоримое лидерство 

Телеведущая Ксения Собчак на пресс-конференции. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Результаты опроса "Левада-центра" в целом отражают динамику настроений, сложившихся в обществе, считает эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов. По его словам, на текущий момент как в политическом блоке, так и в обществе сложилось абсолютное доминирование действующего президента.

"Понятно, что мы имеем ситуацию безальтернативного лидерства — абсолютного доминирования Владимира Путина в политическом поле, и тенденция эта будет, с моей точки зрения, только укрепляться", — сказал Слатинов.

По его словам, с одной стороны, этому способствует сложившаяся "конструкция" политической системы.

"Большинство населения не видит Путину альтернативы, хотя, с моей точки зрения, сейчас происходит очень интересный процесс — сочетание неоспариваемого лидерства с нарастающей усталостью. Пока эта усталость накапливаемая и мы имеем ситуацию, когда усталость уже есть, но альтернативы по-прежнему нет", — считает эксперт. Он добавил, что эта усталость, вкупе с нестабильной экономической ситуацией в стране, все-таки не несут серьезной угрозы рейтингу Путина.

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Такой успех президента у избирателей связан не только с безальтернативностью выбора, но и с геополитическими успехами РФ, отмечает Слатинов. "Вся нынешняя политическая конструкция сложилась именно таким образом, плюс ко всему внешнеполитические геополитические успехи, очевидные успехи России в мире, которые населению очень нравятся, так что население принимает это неоспоримое лидерство даже в условиях сократившихся доходов, упавшего уровня жизни и резко возросшей социальной дифференциации", — пояснил собеседник агентства.

Оппоненты 

Спасская башня Московского Кремля и храм Василия Блаженного. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Другой фактор, играющий в пользу действующего президента, связан с возможностями потенциальных противников Путина: лидеры системных парламентских партий уже "почти никем" не воспринимаются в качестве серьезных оппонентов, считает Слатинов. В рамках самой политической системы никто всерьез не бросает президенту вызов.

"Если смотреть на этих вечных участников президентской гонки, то уже большинство прекрасно понимает, что и Зюганов, и Жириновский, и Миронов — они, как ни парадоксально, группа поддержки президента, ну или такие штатные оппоненты, которые не претендуют на реальную власть и более того, не претендуют даже на реальную борьбу, жесткое оппонирование", — говорит эксперт.

По его мнению, роль КПРФ в избирательной гонке стремительно угасает, что связано с "кризисом лидерства" в партии, то же самое происходит и в ЛДПР, однако риторика Жириновского сейчас в большей степени удовлетворяет запросам тех избирателей, которые не хотят "по тем или иным причинам" голосовать за Путина, пояснил он.

Вместе с тем, закрепившийся процент респондентов в пользу Навального и Собчак демонстрируют постепенную консолидацию оппозиционного блока. "Все-таки происходит постепенная консолидация оппозиционного электората вокруг фигур, которые воспринимаются как реально оппонирующие власти. В этом смысле Навальный воспринимается как жесткий в отношении власти, ресурсный оппонент, потому что несмотря на противодействие всей государственной машины, человек продолжает свою кампанию, и он в состоянии осуществить политическую мобилизацию в таких масштабах, которую сейчас не в состоянии делать никто — ни ЛДПР, ни КПРФ, даже при отсутствии противодействия властей", — пояснил он.

Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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С Собчак ситуация немного противоречивее, отметил эксперт. "Собчак внешне позиционирует себя как жесткий оппонент власти, но я думаю, что значительная часть оппозиционно настроенного электората в этом на самом деле сомневается, но поскольку у Собчак очень высокий уровень узнаваемости, то он в сочетании с ее риторикой, активной медийной кампанией дают соответствующий статус", — подчеркнул он.

Слатинов отметил, что в случае если оппозиционные силы будут продолжать "в том же духе", они только прибавят свой рейтинг, однако с учетом нынешних политических настроений радикального укрепления оппозиции ждать не стоит.

Нужно обеспечить явку

Прохожие на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Как полагает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, основная часть активности потенциальных кандидатов пришлась на ноябрь, и политизация информационного общественно-политического пространства привела к "кристаллизации рейтинга". Однако, по мнению эксперта, важным показателем все равно будет оставаться явка.

"Важно еще этих людей привести на избирательные участки. С точки зрения федерального центра необходимо привести противников на избирательные участки, чтобы показать явку, потому что если явка будет около 30%, это будет серьезным ударом", — считает Абзалов.

По его словам, сейчас рейтинг поддержки президента достаточно высок, рейтинг системных парламентских партий также "держится", однако на это будет накладываться появление других новых политиков. "Вопрос заключается именно в новых игроках. И, судя по всему, это, во-первых, Собчак", — отмечает Абзалов.

Он пояснил, что хотя высказывания Собчак по статусу Крыма и по санкциям увели ее с избирательной кампании, она постепенно все-таки погружается во внутриполитическую ситуацию.

Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Другое дело, что 1% — показатель незначительный. При этом надо понимать, что 1% избирателей, которые придут на избирательные участки, это немногим меньше одного миллиона человек, примерно 600-700 тысяч человек", — отмечает эксперт.

Как считает Слатинов, россиянам, скорее всего, не стоит ожидать динамичного и интригующего хода выборов.

"Идея, которая витала после осени прошлого года, весной, что это будет совершенно новый формат кампании, совершенно не похожий ни на госдумский, ни на губернаторский, о том, что это будут активные, яркие выборы с интригой — с точки зрения драматургии, сценария, мы видим, что этого не будет. Это будет относительно тихая кампания, рабочая, без громких эффектов", — заключил он.

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Политика
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
che.comandante
А зачем тогда вообще проводить выборы президента в России, и тратить на них большие деньги из бюджета, если практически каждый гражданин нашей страны знает, кто будет следующим президентом РФ?
15:43
04.12.2017
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Пуська Бятый
что рейтинг! там уж итоги выборов готовы, а вы с рейтингом все ))
15:48
04.12.2017
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