Песков назвал цифры опросов о готовности россиян прийти на выборы высокими

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Опрос "Левада-центра", согласно которому более половины россиян планируют пойти на выборы президента, демонстрирует высокую потенциальную активность избирателей уже до начала избирательной кампании, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это очень солидный показатель, который говорит о высокой потенциальной активности наших избирателей. Давайте не забывать, что эти показатели наши социологи получили до начала избирательной компании. Мы знаем, что начало избирательной кампании, в свою очередь, приводит к значительному повышению подобных цифр. Поэтому, если учесть что никакая избирательная кампания у нас еще не начиналась, это очень большие цифры ", — сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать, как в Кремле оценивают итоги опроса.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Уже известно о планах участвовать в избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его как лидера компартии выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд. Политсовет "Партии Роста" принял решение о выдвижении кандидатуры лидера партии — уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

О намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщили журналистка и телеведущая Ксения Собчак, которая позиционирует себя как кандидата "против всех", политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко. Свои кандидатуры намерены выставить и журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, предприниматель Сергей Полонский. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец и лидер движения "Возрождение" Александр Чухлебов, директор института политической социологии Вячеслав Смирнов и эксперт в области социальной психологии Михаил Козлов также заявляли о своих президентских амбициях.