Путин провел телефонные переговоры с Назарбаевым

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсудили по телефону итоги переговоров Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Обсужден ряд актуальных вопросов с учетом итогов прошедшего 30 ноября сего года в Минске заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности", — говорится в сообщении.