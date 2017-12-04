Глава ЦИК пообещала наказывать за принуждение к голосованию инвалидов

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что за принуждение к голосованию лиц с ограниченными возможностями здоровья на выборах 2018 года "головы полетят".
"Что касается принуждения к голосованию — головы полетят, если не дай Бог хоть с чей-то стороны будут проведены подобные действия. Внимательное отношение (к инвалидам, их пожеланием по голосованию), никакого принуждения", — заявила Памфилова.
По её словам, голосование на дому будет ясным и понятным. "Мы чётко показываем, какие категории, сколько будет голосовать на дому",- добавила председатель ЦИК.
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.