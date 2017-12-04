Глава ЦИК пообещала наказывать за принуждение к голосованию инвалидов

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что за принуждение к голосованию лиц с ограниченными возможностями здоровья на выборах 2018 года "головы полетят".

В понедельник рабочая группа по взаимодействию ЦИК с организациями инвалидов обсуждала вопрос о заключении соглашений избирательных комиссий с органами соцзащиты для получения информации о том, сколько инвалидов в разных регионах, какой характер заболевания у людей и как им лучше проголосовать на выборах. Член Николай Левичев выразил обеспокоенность, чтобы инвалидов не принуждали к голосованию. "Как бы у нас с этими соглашениями с соцзащитой принуждение к голосованию не увеличилось. Вот в чем проблема",- отметил Левичев.

"Что касается принуждения к голосованию — головы полетят, если не дай Бог хоть с чей-то стороны будут проведены подобные действия. Внимательное отношение (к инвалидам, их пожеланием по голосованию), никакого принуждения", — заявила Памфилова.

По её словам, голосование на дому будет ясным и понятным. "Мы чётко показываем, какие категории, сколько будет голосовать на дому",- добавила председатель ЦИК.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.