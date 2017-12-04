Володин посетит Тегеран в первой половине 2018 года

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетит иранскую столицу Тегеран в первой половине 2018 года, заявил он в понедельник на встрече с председателем парламента Ирана Али Лариджани.

По словам Володина, иранская сторона предложила подписать специальное соглашение. "Мы его поддерживаем. Было бы правильно, чтобы в рамках будущего совместного заседания комитетов по международным делам этот документ был проработан с тем, чтобы потом мы могли его с вами подписать", — сказал Володин.

Он подчеркнул, что через такую работу будет заложена "хорошая основа будущей встречи в Тегеране в первой половине следующего года".

Володин также добавил, что парламентарии сформируют повестку будущего заседания межпарламентской двусторонней комиссии, о которой договорились на прошлой неделе.

Спикер ГД также заявил, что РФ и Ирану необходимо более эффективно развивать экономические связи и в рамках межпарламентских отношений важно сделать все, чтобы для этого была создана основа.