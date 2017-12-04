ЦИК будет жестко контролировать голосование на дому, заявила Памфилова

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Голосование на дому на президентских выборах 2018 года пройдёт под жестким контролем, ЦИК не допустит фальсификаций, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании рабочей группы по взаимодействию ЦИК с организациями инвалидов.

"Мы сейчас ужесточаем контроль за процессом голосования на дому. Мы не допустим фальсификаций… Там такая система контроля, мы будем жестко смотреть (за процедурой голосования на дому — ред.)",- сказала Памфилова.

По её словам, для наблюдателей на выборах 2018 года, которые будут сопровождать членов комиссии при голосовании на дому, ввели специальное обучение.

Памфилова призвала председателей региональных избиркомов взять под свой контроль организацию участков для инвалидов. "Проанализируйте свои возможности… Соберите представителей (инвалидных) организаций и пройдите по местам "боевой славы", там, где будут голосовать. Послушайте людей… Оптимизируйте эти возможности",- обратилась она к председателям региональных комиссий.

"Там, где есть большая проблема — по разным объективным причинам не можете перевести участки на первые этажи — пожалуйста, инициируйте иные варианты, как это сделать", — отметила глава ЦИК.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.