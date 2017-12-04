МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Экспертный совет будет, в том числе готовить заключения по вопросам, рассматриваемым на заседаниях бюро высшего совета "Единой России", сообщил РИА Новости председатель высшего совета Борис Грызлов, уточнив, что заседания экспертного совета планируется проводить регулярно.

Ранее бюро высшего совета приняло решение о создании экспертного совета при высшем совете "Единой России", его возглавит ответственный секретарь бюро Юрий Шувалов. Экспертный совет будет работать, в том числе, над реализацией инициатив из докладов по стратегии развития страны, которые готовят рабочие группы высшего совета ЕР.

Грызлов отметил, что сейчас идет процесс формирования экспертного совета, в него войдут руководители общественных советов партийных проектов, представители отраслей, научного сообщества, институтов гражданского общества. Тем самым бюро высшего совета расширяет возможности общественной экспертизы решений, уточнил он.

"Я рассчитываю, что он начнёт свою работу в ближайшее время. Заседания совета планируется проводить регулярно и, в целом, это поможет партии готовить позицию по наиболее значимым, резонансным решениям и инициативам. Одним из форматов станет подготовка заключений экспертного совета к заседаниям бюро, по тем вопросам, которые будут рассматриваться на бюро", — сообщил глава высшего совета ЕР.

Он уточнил, что экспертному совету также предстоит сопровождать инициативы, выдвинутые рабочими группами высшего совета; соответственно, эксперты этих групп также могут быть приглашены в экспертный совет. По его словам, доклады рабочих групп охватывают практически все сферы жизни страны, ключевое значение в них придаётся развитию территорий, повышению качества жизни людей, обеспечению социальной справедливости. Грызлов обратил внимание и на то, что многие инициативы и их результаты "заложены не на десятилетия вперед, они должны дать свой эффект в более близкой перспективе".

"Почти 100 лет власть призывала народ "затягивать пояса", чтобы будущие поколения жили хорошо. Пора подумать и о поколении живущем, оно тоже достойно хорошей жизни. Хочу подчеркнуть, что стремясь обеспечить достойное будущее России, мы не должны забывать о дне сегодняшнем, о тех задачах и проблемах, которые волнуют людей сейчас. В том числе поэтому важен сценарный подход к разработке образа будущего для страны", — пояснил он.

В марте в бюро высшего совета ЕР были созданы три рабочие группы по подготовке докладов по стратегии развития России на среднесрочную и долгосрочную перспективы. Шувалов говорил РИА Новости, что материалы являются, по сути, "приложением к стратегии развития страны", а предложения рабочих групп, как надеются в высшем совете, могут быть частично использованы во время избирательной президентской кампании. Часть из них может быть реализована уже в рамках партийной работы. Источник в партии ранее отмечал в беседе с РИА Новости, что представить итоговый вариант доклада планируется к съезду, на котором, как ожидается, озвучат решение о поддержке кандидата в президенты. Партийный съезд ЕР пройдет 22-23 декабря.