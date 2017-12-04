Социологи оценили шансы кандидатов на победу в президентских выборах

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Если бы выборы президента России состоялись в ближайшее воскресенье, 75% россиян проголосовали бы за Владимира Путина. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательским холдингом "Ромир" (представитель Gallup в России и СНГ) по заказу фонда "Петербургская политика".

Согласно опросу, главным оппонентом Путина на выборах стал бы Владимир Жириновский — лидер ЛДПР набрал бы 8% голосов, опередив Геннадия Зюганова с 7%. За Алексея Навального проголосовали бы 3% респондентов, за Ксению Собчак — 2%.

При этом у телеведущей самый высокий антирейтинг среди всех представленных социологами потенциальных кандидатов: 64% граждан заявили, что не проголосовали бы за Собчак "никогда и не при каких обстоятельствах". На втором месте расположился Алексей Навальный — 33%. Третью строчку поделили Сергей Удальцов и Владимир Жириновский — по 23%.

В опросе участвовали 2400 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.