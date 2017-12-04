Вице-спикер Совфеда Турчак вошел в президентскую комиссию по госслужбе

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил в состав комиссии при президенте по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака, соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Внести в состав комиссии при президенте Российской Федерации по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров… изменения, включив в него Турчака А.А. — заместителя председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации (по согласованию) и исключив из него Федорова Н.В.", — говорится в документе.

Добавляется, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Турчак занимал должность губернатора Псковской области. В середине октября президент РФ принял его досрочную отставку. Позднее премьер-министр РФ и лидер "Единой России " Дмитрий Медведев назначил Турчака исполняющим обязанности секретаря генсовета партии вместо Сергея Неверова.

В начале ноября Турчак был делегирован в Совет Федерации сенатором от заксобрания Псковской области. Он сменил сенатора от региона Александра Борисова, который написал заявление о досрочном сложении сенаторских полномочий.

Турчак стал вице-спикером верхней палаты российского парламента, для этого была введена новая должность шестого вице-спикера. Ранее у председателя Совфеда было пять заместителей.