Железняк оценил слова Хантсмана о российско-американских отношениях

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Заявление посла США в России Джона Хантсмана об охлаждении отношений между РФ и Соединенными Штатами, которое связано с якобы вмешательством Москвы в американские президентские выборы, заставляет задуматься об истинных целях дипломата и его миссии в России, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее Хантсман заявил в интервью газете "Ведомости", что считает одной из причин охлаждения отношений между Москвой и Вашингтоном "вмешательство" России в выборы президента США в 2016 году.

"Ни одного доказательства о якобы вмешательстве России в американские выборы до сих пор не было представлено, и когда посол Хантсман, представляющий США, на основании голосовых утверждений делает выводы о вине страны его пребывания, конечно, это обескураживает и заставляет задуматься об истинных целях его миссии", — заявил Железняк РИА Новости.

По словам парламентария, когда размышления дипломата начинаются с фантазий, сложно ожидать конструктивного диалога между двумя странами.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.