Железняк оценил слова Хантсмана о российско-американских отношениях

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Заявление посла США в России Джона Хантсмана об охлаждении отношений между РФ и Соединенными Штатами, которое связано с якобы вмешательством Москвы в американские президентские выборы, заставляет задуматься об истинных целях дипломата и его миссии в России, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Ранее Хантсман заявил в интервью газете "Ведомости", что считает одной из причин охлаждения отношений между Москвой и Вашингтоном "вмешательство" России в выборы президента США в 2016 году.
"Ни одного доказательства о якобы вмешательстве России в американские выборы до сих пор не было представлено, и когда посол Хантсман, представляющий США, на основании голосовых утверждений делает выводы о вине страны его пребывания, конечно, это обескураживает и заставляет задуматься об истинных целях его миссии", — заявил Железняк РИА Новости.
По словам парламентария, когда размышления дипломата начинаются с фантазий, сложно ожидать конструктивного диалога между двумя странами.