В Приморье объяснили, почему врио губернатора не встретился с послом США

ВЛАДИВОСТОК, 4 дек — РИА Новости. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко не смог встретиться с послом США в РФ Джоном Хантсманом из-за плотного графика, он готов провести встречу в любое удобное для обеих сторон время, заявила РИА Новости пресс-секретарь главы региона Олеся Ясевич.

Хантсман ранее отменил запланированный на следующую неделю визит во Владивосток и Южно-Сахалинск из-за того, что, по данным посольства, местные власти не смогли найти возможность встретиться с дипломатом. В администрации Приморья отмечали, что Тарасенко всю неделю был в Москве и проводил рабочие встречи.

"Достаточно плотный график на этой неделе во Владивостоке, лишь по этой причине встреча с чрезвычайным и полномочным послом США в России не состоялась. Андрей Владимирович выразил сожаление, что его рабочий график не совпал с намерениями дипломата. Однако подчеркнул, что готов встретиться с послом США в любое удобное для обеих сторон время, поскольку такие рабочие встречи проводит с представителями дипломатического корпуса иностранных государств на регулярной основе", — пояснила Ясевич.

Она уточнила, что на прошлой неделе Тарасенко в Москве принял участие в заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, а также в ряде совещаний в правительстве.