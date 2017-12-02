В "Единой России" подготовят норму проведения аудита региональных отделений

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Партия "Единая Россия" к декабрьскому съезду подготовит норму обязательного аудита работы региональных отделений, на сегодня выборочно проведен аудит четырех отделений, сообщает пресс-служба ЕР со ссылкой на исполняющего обязанности секретаря генсовета партии Андрея Турчака.

В субботу Турчак принял участие в конференции татарстанского регионального отделения ЕР в Казани.

"Безусловно, аудитом надо заниматься постоянно. Мы подготовим к съезду норму проведения обязательного аудита и будем предлагать ее на совместном заседании высшего и генерального советов партии", – цитирует пресс-служба партии слова и.о. секретаря генсовета.

По его словам, к настоящему моменту выборочно проведен аудит четырех региональных отделений.

"Разброс "мертвых душ" составил от 10% до 40%. Вот 40% – это тот критический порог, после которого можно ставить вопрос об эффективности работы регионального отделения. Важно, что республиканское отделение Татарстана проводит этот аудит постоянно, и в преддверии электорального цикла 10% — это объективный показатель: кто-то уходит, или меняется место жительства", – отметил Турчак в ходе конференции.