МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Вадим Деньгин назвал истерией запрет программного обеспечения российской компании Kaspersky Lab в британских министерствах и ведомствах.

Ранее газета Financial Times сообщила, что глава Центра национальной кибербезопасности Киаран Мартин предупредил ведомства, отвечающие за национальную безопасность, о рисках использования антивируса Kaspersky.

"Это уже истерия, истерия, которая захлестнула, прямо волна идет со стороны Соединенных Штатов Америки, захлестнула здесь", — сказал Деньгин РИА Новости.

Парламентарий напомнил, что первыми российскую компанию подозревать в США, где Kaspersky пытались "заклеймить позором". По его мнению, эта волна распространится и дальше.

"Эта истерия пойдет дальше на всю Европу, попытки унизить", — считает депутат.

Министерство внутренней безопасности США (МВБ) 13 сентября опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ Kaspersky Lab, поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США.

В Kaspersky Lab в ответ на решение американских властей заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.