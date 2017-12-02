Сторож и безработный решили баллотироваться на пост мэра Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 2 дек – РИА Новости. Уже 37 человек подали документы на конкурс по замещению должности мэра Владивостока, среди них – краевой парламентарий, сторож и безработный.

Прием документов начался 20 ноября. Последний день приема — 4 декабря. Затем документы поступят в конкурсную комиссию, где будут рассмотрены. Первый этап отбора пройдет 13 декабря, второй — 15 декабря. После этого в конце декабря комиссия представит кандидатуры думе. По данным на пятницу, документы подали 22 человека, среди них — юристы, безработные, два сотрудника банка, бизнесмены, чиновник и артист.

"По данным на 13.00 2 декабря 2017 года в конкурсную комиссию поступило 37 пакетов документов от кандидатов", — говорится в сообщении мэрии Владивостока.

Документы, в том числе, подали Вячеслав Гнездилов (без предоставления сведений о работе), сторож ЖЭО №1 "Владивостокская" Евгений Блинов, безработные Юрий Демиденко и Инна Калашникова, депутат краевого парламента и исполнительный директор ООО "НИПИИ ЭТ "Энерготранспроект" Игорь Чемерис.

В начале ноября отстраненный с поста мэра Владивостока и находящийся под следствием Игорь Пушкарев написал заявление об отставке. По версии следствия, с 2008 по 2015 годы Пушкарев за взятки на общую сумму 75 миллионов рублей препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог. Затем вместе с директором МУП "Дороги Владивостока" он обеспечил победу в конкурсе этого предприятия и заключил с ним контракты на 1,2 миллиарда рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными компаниями группы "Востокцемент".

В результате близкие родственники мэра получили от суммы дохода компаний группы "Востокцемент" дивиденды в размере 471,7 миллиона рублей. Кроме того, "Дорогам Владивостока" был причинен ущерб на 143,6 миллиона рублей, поскольку предприятие закупало строительные материалы по цене, превышающей стоимость аналогичной продукции других поставщиков, уточнили в Генпрокуратуре.