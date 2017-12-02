Губернатор Сахалина готов встретиться с послом США в любое удобное время

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 дек – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко заявил, что готов встретиться с послом США в РФ Джоном Хантсманом в любое удобное для обеих сторон время.

Он добавил, что встреча, которую планировали в дипмиссии США, была невозможна из-за несовпадения графиков. Глава региона находится сейчас в Москве на заседании правительственной комиссии, членом которой является, и отменить эту командировку он не мог.

"Я с глубоким уважением отношусь к желанию дипломата посетить регион и искренне признателен за его желание посмотреть, как живут регионы, в том числе и дальневосточные, и всегда рад встрече, но в данный момент встреча не состоялась и не была возможной в силу несовпадения графиков. Соответственно причина невозможности проведения встречи заключается не в том, что кто-то этого не желает, а просто – в техническом моменте", — сказал Кожемяко РИА Новости, добавив, что готов к встрече в любой другой удобный для обеих сторон момент, это можно обсудить и договориться.

После приезда в Россию в октябре посол США в РФ Джон Хантсман выбрал в качестве первых для региональных поездок города, в которых посольство активно оказывает содействие гражданам США и поддержку американскому бизнесу и в которых они надеются в ближайшем будущем возобновить оказание консульских услуг.

Накануне в дипмиссии заявили, что Ханстман рассчитывал продолжить практику поездок для проведения такого конструктивного диалога во Владивостоке и Южно-Сахалинске на следующей неделе. Однако в связи с тем, что никто из официальных лиц в регионе, включая врио губернатора Приморского края, губернатора Сахалинской области, мэра Южно-Сахалинска, не смог найти возможность встретиться с послом Хантсманом, поездка была отменена.