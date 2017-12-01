Политолог Смирнов заявил, что его не просили отказаться от выборов

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Политолог Вячеслав Смирнов заявил, что ему не поступало звонков с просьбой не выдвигаться на выборах президента РФ в 2018 году, при этом он сообщил, что партия "Союз горожан", которую он возглавляет, в конце декабря проведет съезд по выдвижению его кандидатуры.

Ранее РБК опубликовал информацию со ссылкой на источник, близкий к администрации президента и собеседника в руководстве одной из партий блока, о том, что Кремль рекомендовал не участвовать в президентских выборах политологам Андрею Богданову и Вячеславу Смирнову.

"Сегодня очень много было вопросов всем нашим коллегам после публикации… о том, что Кремль нам запретил выдвигаться, и даже упоминался Андрей Богданов и я, Вячеслав Смирнов, что кандидатам-спойлерам запретили выдвигаться кандидатами в президенты. К моему большому сожалению, никто не звонил, никто не запрещал. С нетерпением жду, может, все-таки позвонят, по той простой причине, что сложно вообще расценивать нас как кандидатов-спойлеров… Я лично продолжаю работу, мы готовим съезд Союза горожан на 25-26 декабря, ищем деньги", — сказал Смирнов на пресс-конференции по итогам праймериз непарламентских партий.

Ранее Богданов в своем канале Telegram в пятницу написал, что Демократическая партия России (ДПР) 16 декабря проведет съезд, на котором планирует выдвинуть его кандидатуру на выборы президента РФ в 2018 году.

Спойлером в политике называют кандидата или партию на выборах, которая не имеет шансов победить, но участвует с целью отобрать часть голосов.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.