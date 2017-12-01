В думе Владивостока рассказали о кандидатах на пост мэра города

ВЛАДИВОСТОК, 1 дек – РИА Новости. Уже 22 кандидата подали документы на конкурс по замещению поста мэра Владивостока, сообщает дума города.

Прием документов начался 20 ноября. Последний день приема — 4 декабря. После документы поступят в конкурсную комиссию, где будут рассмотрены. Первый этап отбора пройдет 13 декабря, второй — 15 декабря. После этого в конце декабря комиссия представит кандидатуры думе.

Ранее сообщалось, что среди подавших документы – юристы, безработные, два сотрудника банка, бизнесмены.

Из новых кандидатов – временно не работающие Вадим Васюкевич, Алексей Володин и Татьяна Рындина, заместитель генерального директора исполнительной дирекции Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Дальний Восток и Забайкалье" Геннадий Вишняк.

Также документы подали главный энергетик ООО "Энерго-Монтаж" Евгений Булгаков, Дмитрий Пенязь — генеральный директор ООО "Веросса", генеральный директор ООО "ТРК "Приморское кольцо" Виталий Веркеенко, заместитель директора КГАУ "Примгосэкспертиза" Евгений Ерофеев.

Также среди кандидатов есть временно не работающие Александр Субботин и Георгий Ким, артист-вокалист ФГКУ "Ансамбль песни и пляски ТОФ" Сергей Мильвит, генеральный директор ОАО "Центр дезинфекции в Приморском крае" Ирина Зарипова, а также Максим Вакулич — главный специалист отдела организации дорожного движения и сохранности дорог управления дорог и благоустройства администрации Владивостока.

В начале ноября отстраненный с поста мэра Владивостока и находящийся под следствием Игорь Пушкарев написал заявление об отставке. По версии следствия, с 2008 по 2015 годы Пушкарев за взятки на общую сумму 75 миллионов рублей препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог. Затем вместе с директором МУП "Дороги Владивостока" он обеспечил победу в конкурсе этого предприятия и заключил с ним контракты на 1,2 миллиарда рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными компаниями группы "Востокцемент".

В результате близкие родственники мэра получили от суммы дохода компаний группы "Востокцемент" дивиденды в размере 471,7 миллиона рублей. Кроме того, "Дорогам Владивостока" был причинен ущерб на 143,6 миллиона рублей, поскольку предприятие закупало строительные материалы по цене, превышающей стоимость аналогичной продукции других поставщиков, уточнили в Генпрокуратуре.