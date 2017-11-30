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Политика

Песков ответил на "симптоматические" вопросы журналистов

16:1530.11.2017
(обновлено: 16:16 30.11.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песко. Архивное фотоЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песко. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг ответил журналистам на поступившие к нему "симптоматические" вопросы "одного из международных агентств" о санкциях, попытках Запада настроить сторонников российского лидера из бизнеса против него и антироссийской кампании, приуроченной к выборам в 2018 году.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В ходе своего традиционного общения с журналистами Песков рассказал, что международное информационное агентство прислало перечень из четырех вопросов. "Мы с большим интересом их прочитали, поняли, что нам хотелось бы самим ответить на эти вопросы, ибо само наличие этих вопросов весьма примечательно. Но в какой-то момент мы поняли, что не можем себя удержать от того, чтобы сделать это публично", — пояснил Песков.

За кого бизнес?

"Известно ли Кремлю о представителях бизнес-элит, которые направили "свой гнев за расширение санкций на Кремль", и обвинили президента Путина и его окружение в сложившейся ситуации?" – так звучал первый вопрос.

"Нет, неизвестно", — ответил Песков.

Следующий вопрос касался якобы имеющихся утверждений о том, что в своей политике по отношению к Западу Кремль не прислушивается к интересам российского бизнеса. "О таких соображениях, о таких взглядах нам неизвестно. Если они есть и где-то проявлялись, то мы, безусловно, всегда готовы к дискуссии и к обсуждению с представителями нашего, отечественного бизнеса", — сказал он.

Ведущий в студии телеканала RT. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"В то же время, если каким-то средствам массовой информации известно, что некоторые представители бизнес-элит действительно делают такие утверждения, мы будем признательны вам, если вы нам сообщите, кто это. Это, конечно, шутка", — добавил Песков.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Несмотря на это, в конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ РФ ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции.

Против кого США?

Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Согласны ли вы с мнением, что власти США используют санкции, чтобы попытаться настроить состоятельных сторонников российского президента из числа бизнес-элиты против него? Отвечаем: уверены, что так дело и обстоит", — зачитал Песков третий вопрос и ответил на него.

"Считаете ли вы, что эти усилия США приурочены к президентским выборам в России? Отвечаем: убеждены в этом", — заявил Песков журналистам.

Симптоматические вопросы

У Пескова уточнили, планирует ли Кремль и впредь при поступлении запросов от различных СМИ отвечать на них публично. Пресс-секретарь президента пояснил, что озвученные вопросы показались симптоматическими, что и побудило озвучить их.

"Собственно, открытость Кремля мы демонстрируем постоянно. Это первое. Второе — безусловно, на подавляющее большинство вопросов мы отвечаем в режиме вопрос-ответ в непубличном стиле, но некоторые вопросы они настолько являются симптоматическими, что мы не можем удержаться от опубличивания", — сказал он.

"Оставляем за собой все-таки право изредка к такой методике прибегать. Еще раз повторяю, мы признательны за эти вопросы", — подчеркнул Песков.

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