Посол Южной Кореи рассказал о приоритетах Сеула в отношениях с Москвой

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Южная Корея считает приоритетной задачей проведение встреч с Россией на высшем уровне, заявил в интервью российским СМИ новый посол Республики Корея в РФ У Юн Гын.

"Перед нами стоит приоритетная задача регулярно проводить встречи на высшем уровне. Регулярные визиты глав государств будут значительно способствовать укреплению доверия в отношениях между Республикой Корея и Российской Федерацией", — сказал он.

По его словам, в частности, в следующем году в рамках Зимних олимпийских игр в Пхенчхане, чемпионата мира по футболу в России и Инофорума пройдут различные культурные мероприятия, которые будут способствовать увеличению интереса народов друг к другу и количества взаимных визитов.

Кроме этого, посол Южной Кореи в России заявил, что стороны будут расширять связи на межпарламентском уровне. "Осуществляются контакты между председателями парламентов наших стран, равно как и межпарламентские обмены на всех уровнях, и в рамках данного процесса планируется провести переговоры между парламентскими комитетами по международным делам Республики Корея и РФ в следующем году в феврале во время Зимней олимпиады в Пхенчхане", — сказал У Юн Гын.

Он добавил, что с 11 по 14 декабря Москву с визитом посетит лидер Совместной демократической партии Чху Миэ в качестве главы парламентского комитета по внешнеполитическому сотрудничеству между Кореей и Россией. "Мы надеемся, что этот визит будет способствовать укреплению связей на межпарламентском уровне", — отметил У Юн Гын.