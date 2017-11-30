Медведев не исключил изменений в структуре правительства после выборов

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. С точки зрения структуры правительства РФ есть чем заниматься, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

Он отметил, что действующее правительство работает достаточно давно — пять с половиной лет. "Не могу сказать, что структура идеальная, но в какой-то момент она была принята президентом, правительством как достаточно оптимальная", — сказал премьер-министр.

Медведев напомнил, что со временем структура правительства претерпевала изменения: некоторые министерства создавались, например Министерство Крыма, а потом упразднялись, когда стало понятно, что задача выполнена. Отдельные министерства были расформированы, типа Министерства регионального развития, его полномочия при этом были переданы в другие места, однако сохранены министерства по делам Кавказа и по делам Дальнего Востока.

"Эта работа, которую надо почувствовать, кто бы этим ни занимался в правительстве, кто бы его ни возглавлял. Вот как удобно работать… Вопрос в том, как распределить нагрузку", — добавил Медведев.

Он отметил, что у него есть свои представления о том, как должно работать правительство. "Наверно, нам чего-то не удалось сделать, наверно есть чем заниматься с точки зрения структуры правительства, оптимизации технологических процессов. Та же самая цифровая повестка дня, она стоит и перед технологиями, в которых работает правительство. Вот эти бумаги, которые мы все создаем, действительно в значительной степени уже пора менять на современные цифровые способы управления", — сказал премьер-министр.

Он отметил также, что структура будущего правительства будет определяться избранным президентом. Выборы главы государства должны пройти весной 2018 года.

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