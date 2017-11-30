Медведев: абсолютная поддержка народа в рамках Конституции - не нарушение

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Абсолютная поддержка народа не может рассматриваться как нарушение, если все в рамках Конституции, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, комментируя выборы-2018 и возможное участие в них президента России Владимира Путина.

"Ситуация, когда то или иное лицо побеждает прямо и недвусмысленно за счет абсолютной поддержки населения, не может рассматриваться нарушением закона, если все это происходит в рамках действующей Конституции, в рамках действующего законодательства", — сказал Медведев в интервью российским телеканалам.

В качестве примера он привел Германию, "где одна и та же политическая сила и один и тот же кандидат на протяжении десятилетий может быть главой правительства".

"Все, что осуществляется в рамках конституционных полномочий и основано… на мнении народа, все соответствует закону — и это нормально", — добавил премьер.

Администрация президента пока не дает ответа на вопрос об участии действующего главы государства в кампании 2018 года. Ранее на пресс-конференции в рамках саммита АТЭС Владимир Путин заявил, что пока оставит вопрос о своем возможном выдвижении на новый президентский срок без ответа, отметив, что "время придет, поговорим на эту тему".

Подробнее об общении Дмитрия Медведева с тележурналистами читайте в справке РИА Новости >>