Медведев заявил, что намерен и дальше жить и работать в России

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что и в будущем намерен служить России, что он хочет жить и работать именно в этой стране.

"Дальше будем служить России. Именно потому, что мне не только нравится та работа, которой я занимался в течение всей своей трудовой биографии, но мне просто нравится жить и работать в Российской Федерации", — сказал Медведев в интервью российским телеканалам.

Подробнее об общении Дмитрия Медведева с тележурналистами читайте в справке РИА Новости >>