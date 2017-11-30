МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уверен, что человеческое отношение к России в США отличается от политики, которую сегодня проводит американский истеблишмент, причем от этого страдает сам президент Дональд Трамп.

"Ко мне приезжают представители крупного бизнеса американского… Они говорят: хотим работать на российском рынке, хотим работать вместе с вами. Бизнес хочет. Если говорить о человеческой позиции, то я уверен, она тоже сильно отличается от политики, которую сегодня проводит вашингтонский истеблишмент, и от которой, кстати, в значительной степени страдает и президент Трамп", — сказал Медведев в интервью российским телеканалам.

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