Медведев о фильме Навального: попытка раскрутить себя

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает опусы, подобные фильму Алексея Навального о нем, попыткой авторов раскрутить себя.

"Создание опусов типа вот этих фильмов и так далее преследует одну простую политическую цель – раскрутить себя и создать напряжение", — заявил премьер-министр в интервью российским телеканалам.

По словам Медведева, именно поэтому он не стал подавать в суд на Навального.

"Вот именно для того, чтобы подобных людей не раскручивать. А с учетом характеристики вот этих граждан, которые всем этим занимаются — зачем мне создавать им дополнительную рекламу? Никакого смысла нет. Если они проходимцы — значит, проходимцы", — отметил премьер.

Навальный в марте разместил на своем канале в YouTube фильм, который рассказывает о том, что российский премьер при помощи некоммерческих фондов якобы обзавелся разнообразным имуществом. Медведев ранее назвал целью этого фильма попытку "вытащить людей на улицу и добиться своих политических целей", назвав такое поведение "бесчестной позицией".

Люблинский, а затем и Московский городской суд обязали Навального и Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) удалить фрагменты видео о Медведеве, в которых упоминается бизнесмен Алишер Усманов. Навальный заявил, что не собирается удалять ни весь видеоролик, ни какую-либо из его частей, несмотря на то, что суды признали обнародованную информацию ложной.

Директор ФБК Роман Рубанов заявил, что организация не может удалить видеоролик, в котором упоминается Усманов, так как аккаунт на YouTube не контролируется ФБК. При этом фонд написал опровержение информации о бизнесмене, признанной судами ложной.