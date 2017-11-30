России и США нужно начать диалог по существеннейшим темам, заявил Медведев

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. России и Соединенным Штатам нужно начать диалог по самым существенным темам, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Вопрос в том, что делать. Вы говорите, упущен ли шанс (по нормализации отношений РФ и США), я считаю, что всегда существует. Об этом говорил и президент страны, и коллеги из министерства иностранных дел, и я об этом говорю. Вопрос в том, чтобы начать полноценное общение по важнейшим, по существенным темам", — сказал Медведев в интервью российским телеканалам.

Подробнее об общении Дмитрия Медведева с тележурналистами читайте в справке РИА Новости >>