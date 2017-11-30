Медведев заявил, что есть шанс на улучшение отношений России и США

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Шанс на улучшение отношений России и США при президенте Дональде Трампе не упущен, он всегда существует, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Я думаю, что шанс всегда существует – об этом говорил и президент страны, и коллеги из МИД, и я, конечно, тоже говорил. Вопрос в том, чтобы начать полноценное общение по важнейшим, по существеннейшим темам", — сказал Медведев в четверг в интервью российским телеканалам, отвечая на вопрос о том, не упущен ли шанс на улучшений российско-американских отношений при Трампе.