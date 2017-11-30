Медведев прокомментировал перестановки в губернаторском корпусе

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев считает правильной тенденцию, связанную с обновлением губернаторского корпуса.

"Если говорить об общей тенденции, то мне кажется она правильной. И она появилась не сейчас, и не в этом году, она была в предыдущие годы, даже в предыдущий период. Мы достаточно активно начали вот эти процессы, связанные с омоложением губернаторского корпуса, наверно, уже, может быть, лет 8-10 назад", — сказал Медведев в четверг в интервью российским телеканалам.

Подробнее об общении Дмитрия Медведева с тележурналистами читайте в справке РИА Новости >>