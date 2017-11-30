В МИД рассказали о расширении политических контактов России и ЕС

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Политические контакты РФ и ЕС выросли за последние полгода, что свидетельствует об обоюдном желании совместно работать, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

"Несколько возросли политические контакты, это так, возросло количество политических консультаций за последние полгода. Мы чувствуем желание Евросоюза работать в политической области с нами, большое", — заявил он в ходе круглого стола в Совете Федерации.

"Мы чувствуем сами себя и чувствуем также со стороны ЕС, желание работать совместно проявляется как у нас, так и у них", — добавил Келин.