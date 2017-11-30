Медведев призвал не искать виновных в ухудшении отношений России и США

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал не искать виновных в ухудшении российско-американских отношений, а понять, "что с этим делать".

"Дело не в том, кто виноват, а в том, что с этим делать. У нас есть своя позиция, она является всем известной – мы не считаем, что мы действовали таким образом, чтобы испортить наши отношения, но сейчас дело не в том, вопрос именно в том, что делать", — заявил Медведев в четверг в интервью российским телеканалам.

Подробнее об общении Дмитрия Медведева с тележурналистами читайте в справке РИА Новости >>