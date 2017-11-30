Глава Крыма назвал призывы остановить строительство моста завистью

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Мост через Керченский пролив построят вне зависимости от чьего-либо мнения, рассказал сайту телеканала "Звезда" глава Крыма Сергей Аксенов.

Таким образом он прокомментировал заявление украинских властей Владимира Омеляна, призвавшего остановить строительство с помощью новых санкций.

"Это, наверное, зависть душит людей, которые вот так говорят, поскольку понимают, что Крым благодаря мосту получит преимущества. Для Крыма это дорога жизни, в этом сомнений нет", — добавил глава региона.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что строительство Крымского моста нужно срочно остановить, усилив давление на Россию с помощью дополнительных санкций как против отдельных лиц, так и против целого государства. По его словам, строительство негативно влияет на экономику страны, так как конструкции мешают проходу судов в украинские порты.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по нему запланировано на декабрь 2018 года.

Мост еще не получил название. Решение примут россияне, проголосовавшие на сайте. На выбор предложены пять самых популярных названий, которые Минтранс определил после изучения общественного мнения на полуострове и Кубани: Крымский, Керченский, Тузлинский, мост Дружбы и мост Воссоединения.

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