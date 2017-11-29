Уральский депутат предложил провести баттл с Собчак в формате дискуссии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Депутат городской думы Екатеринбурга Евгений Боровик, ранее бросивший вызов Ксении Собчак, предложил телеведущей провести встречу в формате живой дискуссии.

Боровик, объявив о намерении баллотироваться на президентских выборах, в октябре вызвал Собчак на "политический баттл". Однако, по словам депутата, телеведущая так и не откликнулась. В среду, находясь на открытии своего предвыборного штаба в Ростове-на-Дону, Собчак, сказала, что не знала о предложении Боровика, но готова дискутировать.

"Очень рад, что спустя три недели до нее дошла эта информация. Вызов был передан еще во время ее выступления в Екатеринбурге, состоявшегося примерно месяц назад. Вроде бы она его прочитала… Радует, что она не испугалась. Вызов остается в силе, я с удовольствием готов дискутировать, мне не нужна дополнительная подготовка. Выступаю за формат живой дискуссии, в которой секторами обозначены несколько важных для будущего президента тем – внешняя политика, внутренняя политика, безопасность и армия", — сказал Боровик РИА Новости.

Он добавил, что предлагаемый им формат встречи поможет выявить слабые и сильные стороны соперников.

Собчак, ранее заявившая о намерении баллотироваться на выборах президента РФ, позиционирует себя как кандидата "против всех". Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.