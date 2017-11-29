Собчак заявила, что готова к баттлу с уральским депутатом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноя — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, рассказала, что не знала о приглашении уральского депутата Евгения Боровика на баттл, но готова к любым дискуссиям.
"Я, к сожалению, не знала, что было такое предложение, я узнала о нем только от вас. Я к любым дискуссиям готова", — сказала Собчак, отвечая на вопрос, почему она не откликнулась на предложение депутата.
Собчак в среду приняла участие в открытии первого предвыборного штаба в Ростове-на-Дону.
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех".