Собчак заявила, что готова к баттлу с уральским депутатом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноя — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, рассказала, что не знала о приглашении уральского депутата Евгения Боровика на баттл, но готова к любым дискуссиям.

Депутат Екатеринбургской городской думы Евгений Боровик, который ранее объявил о намерении баллотироваться на президентских выборах, в октябре вызвал Собчак на "политический баттл". Однако, по словам Боровика, телеведущая так и не откликнулась.

"Я, к сожалению, не знала, что было такое предложение, я узнала о нем только от вас. Я к любым дискуссиям готова", — сказала Собчак, отвечая на вопрос, почему она не откликнулась на предложение депутата.

Собчак в среду приняла участие в открытии первого предвыборного штаба в Ростове-на-Дону.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех".