Собчак заявила, что будет добиваться дебатов с "главным кандидатом"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноя — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о намерении баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, заявила, что намерена добиваться дебатов с "главным кандидатом".

Собчак в среду приняла участие в открытии первого предвыборного штаба в Ростове-на-Дону.

"Мне кажется, гораздо важнее дебатировать, добиться дебатов с главным кандидатом. Это тоже такая цель, может, несбыточная. Я ее ставлю перед собой и буду добиваться", — сказала Собчак журналистам.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех".