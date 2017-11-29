В Крыму сравнили Украину с Османской империей накануне распада

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Украина за последние три года превратилась в "больного человека Европы", как Османская империя в XIX веке накануне своего распада.

"За три года, прошедших после государственного переворота, Украина превратилась в "больного человека Европы", которого никто не хочет содержать и лечить. В XIX веке "больным человеком Европы" называли Османскую империю. "Болезнь" закончилась распадом империи", — сказал Константинов на сессии крымского парламента.

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