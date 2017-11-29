МИД России выразил протест из-за запрета на въезд в Молдавию журналистам

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. МИД России в среду вызвал посла Молдавии в России Андрея Негуцу и выразил ему протест в связи с многочисленными случаями, когда Кишинев отказывал россиянам во въезде в эту страну, говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Негуце был заявлен решительный протест в связи с множащимися в последнее время безосновательными запретами на въезд в Республику Молдова журналистам, официальным делегациям, политологам, должностным лицам, офицерам миротворческого контингента, просто гражданам Российской Федерации. Эти недружественные акции не только противоречат духу и букве Договора о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Молдова, идут вразрез с коренными интересами наших стран и народов, но и заставляют сомневаться в искренности декларируемых официальными лицами Республики Молдова заверений о готовности выстраивать конструктивные отношения с Российской Федерацией на партнерской основе", — сообщает МИД.

"В Москве ожидают от Кишинева незамедлительных и действенных мер по недопущению подобных действий, ответственность за последствия которых ложится на молдавскую сторону. Послу была вручена соответствующая нота МИД России", — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Во вторник в аэропорту молдавской столицы были задержаны исполнительный продюсер ВГТРК Марина Сафронова и обозреватель телеканала "Звезда" Алексей Самолетов, так как они, по словам молдавских властей, не указали цель визита. Как сообщил РИА Новости заместитель гендиректора "Звезды" Максим Додонов, Самолетову было объявлено, что он будет депортирован из Молдавии.

Ранее власти Молдавии неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе представителей российских СМИ, в том числе корреспонденту РИА Новости, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life и других СМИ. В конце июля этого года в Молдавию не впустили группу российских артистов, которые должны были принять участие в мероприятиях к 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.