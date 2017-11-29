В ЦИК отметили важность информирования россиян о выборах-2018

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Успешное информирование о выборах может естественным образом повлиять на уровень явки избирателей, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

"Глубоко убеждены в том, что от того, насколько эффективно мы сработаем, насколько мы доведём информацию о предстоящих выборах до избирателей, во многом зависит целый ряд факторов: пойдут люди на выборы или не пойдут. И это один из важных факторов, который может повлиять естественным образом на явку", — сказала Памфилова в ходе презентации визуальной концепции информирования о предстоящих выборах.

Она напомнила, что получение полной, объективной, своевременной информации о выборах — неотъемлемое право избирателей. "Если человек полностью информирован, значит, у него больше возможностей принимать решение", — добавила глава ЦИК.