Шредер заявил, что стабильность в Европе невозможна без России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Без сотрудничества стран Европы и США с Россией невозможна стабильность в других регионах, заявил бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер.

"Я убежден, что в долгосрочной перспективе нам необходимо улучшать отношения с Россией. Россия это не только партнёр по торговле, поставке энергии, но и намного важнее: без сотрудничества с Россией невозможна стабильность в Восточной Европе, Центральной Азии, на Кавказе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке", — сказал Шредер на открытии выставки художницы Сьюзен Сворц в Петербурге.

По его словам, стабильности в этих регионах можно добиться не с помощью конфронтации и санкций, а в результате кооперации.

Шредер выразил уверенность, что открытие выставки американской художницы станет "вкладом в развитие дружбы между США и Россией".

Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. В 2014 года Евросоюз и США ввели против России санкции, которые потом постоянно расширялись. Москва приняла ответные меры.