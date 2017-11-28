Матвиенко ответила на вопрос об участии в президентских выборах

Валентина Матвиенко на заключительном заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 28 ноября 2017

Валентина Матвиенко на заключительном заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 28 ноября 2017

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос о своем возможном участии в президентских выборах в 2018 году, заявила, что больше не поддастся на провокации.

"Не провоцируйте меня, в этот раз не получится, я уже один раз поддалась", — сказала Матвиенко с улыбкой в ответ на вопрос о президентских амбициях.

Матвиенко пообщалась с журналистами в Кремле после заседания координационного совета национальной стратегии действий в интересах детей. Мероприятие проходило под председательством президента России Владимира Путина.

Выборы главы государства пройдут в России 18 марта 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.