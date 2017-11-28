МИД: контакты Лаврова и Столтенберга в ближайший месяц не запланированы

БЕРЛИН, 28 ноя — РИА Новости, Маргарита Костив. Контакты между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в ближайший месяц не запланированы, заявил во вторник руководитель отдела НАТО Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Кирилл Логвинов.

"Наверное, будем исходить из того, что в ближайшее время, ближайший месяц не планируется", — сказал дипломат, отвечая на вопрос РИА Новости о соответствующих планах.

Он добавил, что все встречи в последние несколько лет организовывались "на полях" каких-либо важных международных мероприятий. Комментируя возможность встречи "на полях" предстоящего заседания СМИД ОБСЕ в Вене 7-8 декабря, Логвинов сказал, что не знает, будет ли там присутствовать генсек НАТО.