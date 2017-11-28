В Кремле подтвердили, что президент Киргизии посетит Москву 29 ноября

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков посетит Москву 29 ноября и проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как сообщает, в свою очередь, пресс-служба Кремля, президенты планируют обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-киргизского сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по вопросам взаимодействия в рамках интеграционных процессов на евразийском пространстве.