В Кремле подтвердили, что президент Киргизии посетит Москву 29 ноября

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков посетит Москву 29 ноября и проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы выпустим сообщение пресс-службы о том, что 29 ноября состоится визит президента Республики Кыргызстан Жээнбекова в РФ. В Москве состоятся переговоры с Путиным", — сказал он.

Как сообщает, в свою очередь, пресс-служба Кремля, президенты планируют обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-киргизского сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по вопросам взаимодействия в рамках интеграционных процессов на евразийском пространстве.