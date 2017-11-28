В Кремле не комментируют вопрос о подготовке к предвыборной кампании

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. В Кремле не комментируют вопрос о том, насколько будет интересен интернет кандидату в президенты от власти, так как этого кандидата еще нет, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Кандидата от власти пока нет, ни главного, ни второстепенного, поэтому не могу ответить на ваш вопрос", — сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько Кремлю интересен интернет, как площадка полноценного личного присутствия "главного кандидата ", то есть кандидата от власти.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре.

Администрация президента пока не дает ответа на вопрос об участии действующего главы государства в кампании 2018 года. Ранее на пресс-конференции в рамках саммита АТЭС Владимир Путин заявил, что пока оставит вопрос о своем возможном выдвижении на новый президентский срок без ответа, отметив, что "время придет, поговорим на эту тему".