В МИД рассказали о встрече замглавы ведомства с послом Саудовской Аравии

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил во вторник в Москве с новым послом Саудовской Аравии в России Раидом Кримли ситуацию в Сирии, Ираке, Йемене и регионе Персидского залива, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего поступательного наращивания многопланового двустороннего взаимодействия между Россией и Саудовской Аравией с упором на совместные усилия по реализации договоренностей, согласованных в последнее время на самом высоком уровне", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Состоялся также обмен мнениями по складывающейся обстановке в Сирии, Ираке, Йемене и зоне Персидского залива. При этом подчеркивалась важность дальнейшего активного содействия Москвы и Эр-Рияда нахождению консенсусных политических развязок сохраняющихся в регионе конфликтов и кризисных ситуаций при соблюдении фундаментальных принципов международного права", — отмечает МИД.

В ходе встречи Кримли также вручил Богданову копии своих верительных грамот.