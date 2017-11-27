Комиссия Мосгордумы рекомендовала принять законопроект "о митингах"

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Комиссия Мосгордумы по местному самоуправлению в понедельник рекомендовала принять законопроект, который предполагает разрешить использование на митингах транспортных средств, а на пикетах — быстровозводимых сборно-разборных конструкций.

Комиссия рекомендовала принять законопроект в первом чтении и в целом при отсутствии правок.

Согласно законопроекту, участник одиночного пикета может не уведомлять о проведении акции, если не будет использовать быстровозводимые конструкции.

Как следует из проекта, органы власти Москвы будут обязаны рассмотреть уведомление о проведении публичного мероприятия в течение трех рабочих дней со дня его получения. Уведомление о пикете группой лиц или одиночного пикета, где будут использовать быстровозводимые конструкции, власти будут рассматривать в день получения уведомления, если его подали менее чем за пять дней до дня проведения.

Законопроект направлен на приведение законодательства Москвы в соответствие с федеральным законом.