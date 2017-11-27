Явлинский пообещал закрыть границу с Украиной, если станет президентом

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – РИА Новости. Один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский заявил, что в случае победы на президентских выборах он для прекращения военных действий на Украине прекратил бы антиукраинскую пропаганду в РФ и закрыл границу между странами.

"Прежде всего, я прекращу антиукраинскую пропаганду, которая превратилась в пропаганду ненависти и пропаганду войны… Как только я заявлю, что намерен установить мир с Украиной, все, кто захочет остаться на ТВ, догадаются, что лучше не заниматься ложью и пропагандой. Второе – надо решать проблему Крыма. Надо сказать, что то, что было сделано в 2014 году, не соответствует международному праву и мы хотим инициировать и инициируем международную конференцию по статусу Крыма", — сказал Явлинский в интервью в программе "Познер".

"Про Донбасс. Надо сделать абсолютно ясным, что Россия прекращает поддержку всех сепаратистских движений: военную, политическую, материальную, пропагандистскую. Далее речь идет о введении соответствующих сил безопасности и закрытии границы между Россией и Украиной и прекращения отправления туда "отпускников", — отметил он.

Как следствие, по мнению политика, "эти территории получают мандат ООН… и через некоторое время после длительных процедур уходят опять в Украину".

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Уже известно о планах участвовать в избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его, как лидера компартии, выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд.

О намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщили журналистка и телеведущая Ксения Собчак, которая позиционирует себя как кандидата "против всех", политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко. Свои кандидатуры намерены выставить и журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова, предприниматель Сергей Полонский. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец и лидер движения "Возрождение" Александр Чухлебов, директор института политической социологии Вячеслав Смирнов и эксперт в области социальной психологии Михаил Козлов также заявляли о своих президентских амбициях.