Патрушев обсудил поддержку индийских подразделений по антитеррору

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Москве с министром внутренних дел Индии Раджнатхом Сингхом, стороны обсудили, в том числе, поддержку индийских подразделений по антитеррору, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.

"Николай Патрушев и Раджнатх Сингх обсудили перспективы российско-индийского взаимодействия в сфере информационной безопасности, а также сотрудничества в области материально-технического обеспечения индийских антитеррористических подразделений", — говорится в сообщении.