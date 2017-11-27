Депутат Делимханов не видит будущего республики без Кадырова

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Адам Делимханов, представляющий Чеченскую Республику, считает, что будущее Чечни невозможно без её нынешнего главы Рамзана Кадырова.

В воскресенье в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" Кадыров заявил, что готов оставить пост главы Чеченской республики, который он занимает с 2007 года, так как считает, что для этого "пришло время". Кадыров также сказал, что это практически его мечта, потому что быть руководителем региона и нести ответственность перед богом, руководством государства и народом очень сложно.

"Нет, я даже не могу подумать о том, что Рамзан Ахматович может уйти. Он не просто работает, он идёт по пути Ахмата-Хаджи Кадырова, и за ним будущее чеченского народа, без Рамзана Ахматовича это невозможно. Поэтому дай ему, Всевышний, долгих лет жизни", — заявил Делимханов РИА Новости.

По его словам, достойных людей и соратников в окружении Кадырова достаточно, "но никто из них не сможет возглавлять республику и нести эту тяжёлую ношу".

"Поэтому во главе должен быть только Рамзан Ахматович, а мы все остальные — его помощники, готовые в любой момент выполнить все его поручения", — заключил депутат.

Это уже не первое высказывание Кадырова о готовности уйти в отставку. В 2014 году он говорил о том, что планирует просить президента отпустить его с должности главы Чечни воевать на Донбасс. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что подобного обращения в Кремль не поступало. В 2015 году в эфире радиостанции "Говорит Москва" Кадыров сообщил, что неоднократно просил собственной отставки и готов в любое время покинуть свой пост. В феврале 2016 года перед выборами главы Чечни Кадыров заявлял, что не собирается баллотироваться на этот пост и готов передать власть преемнику из своей команды. В июле 2017 года в Telegram Кадыров писал о том, что готов добровольно сложить с себя полномочия, чтобы охранять мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.