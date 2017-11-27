Финомбудсмен предположил, кто может проголосовать за Титова на выборах-2018

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Часть бизнеса и люди, которым помог уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, могут проголосовать за его кандидатуру на президентских выборах в марте 2018 года, заявил РИА Новости финансовый омбудсмен Павел Медведев.
Финансовый омбудсмен рассказал, что одного его бывшего студента "ни за что, ни про что арестовали и возбудили против него уголовное дело". "Я и раньше слышал, что Титов вмешивается в таких случаях и старается помочь, а тут всё видел, что называется в режиме реального времени. Титов в значительной мере спас этого человека, которому грозил огромный срок, хотя ни в чем тот не был виноват", — рассказал Медведев.
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Уже известно о планах участвовать в избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его, как лидера компартии, выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд.