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Политика

Финомбудсмен предположил, кто может проголосовать за Титова на выборах-2018

12:0027.11.2017
(обновлено: 12:01 27.11.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фотоУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Часть бизнеса и люди, которым помог уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, могут проголосовать за его кандидатуру на президентских выборах в марте 2018 года, заявил РИА Новости финансовый омбудсмен Павел Медведев.

Телеведущая Ксения Собчак . Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Собчак прокомментировала желание Титова участвовать в президентских выборах
Ранее политсовет "Партии Роста", лидером которой является Титов, принял решение о выдвижении его кандидатуры на пост президента России. "За Титова часть бизнеса проголосует и люди, которые понимают, кто такой Титов и что он делает, скорее всего, за него проголосуют", — сказал Медведев, комментируя выдвижение кандидатуры бизнес-омбудсмена на пост главы государства.

Финансовый омбудсмен рассказал, что одного его бывшего студента "ни за что, ни про что арестовали и возбудили против него уголовное дело". "Я и раньше слышал, что Титов вмешивается в таких случаях и старается помочь, а тут всё видел, что называется в режиме реального времени. Титов в значительной мере спас этого человека, которому грозил огромный срок, хотя ни в чем тот не был виноват", — рассказал Медведев.

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Титов рассказал, почему решил баллотироваться в президенты
"Вот такие люди, конечно, понимают кто такой Титов и, скорее всего, за него проголосуют. Но подобные случаи не очень хорошо известны. Поэтому, думаю, Титов не очень много голосов соберет на президентских выборах", — допускает финансовый омбудсмен. При этом он полагает, что Титов стремится "получить трибуну, чтобы свои идеи огласить стране и миру". "Думаю, его цель — не сделаться президентом, его цель — добиться того, чтобы его услышали как реформатора экономического", — предположил Медведев.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Уже известно о планах участвовать в избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его, как лидера компартии, выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд.

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