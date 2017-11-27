Кадыров не уйдет в отставку в ближайшие годы, считает член ОП

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. У главы Чечни Рамзана Кадырова нет конкурентов по степени влияния в республике, и в ближайшие годы он не уйдет в отставку, уверен председатель комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

В воскресенье в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" Кадыров заявил, что готов оставить пост главы Чеченской республики, который он занимает с 2007 года, так как считает, что для этого "пришло время". Кадыров также сказал, что это практически его мечта, потому что быть руководителем региона и нести ответственность перед богом, руководством государства и народом очень сложно.

"Я уверен, что Рамзан Кадыров никуда не уйдет и уходить в ближайшие годы не собирается… Когда возникает вопрос, кто приемники, возникает ряд кандидатур. Наверно, сложно представить их неким гарантом стабильности в Чечне… Те, кто являются сейчас близкими сторонниками Рамзана Кадырова, вряд ли кто-нибудь из них даже вслух будет высказывать предположение о том, что он может занять его место. В принципе потенциально может каждый, но по влиянию в республике у Кадырова, безусловно, нет соперников", — заявил Гриб РИА Новости.

Он уточнил, что в Кремле и в чеченских элитах также заинтересованы в том, чтобы Кадыров остался на своей должности. Гриб напомнил, что это уже не первое высказывание Кадырова о готовности уйти в отставку.

В 2014 году Кадыров говорил о том, что планирует просить президента отпустить его с должности главы Чечни воевать на Донбасс. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что подобного обращения в Кремль не поступало. В 2015 году в эфире радиостанции "Говорит Москва" Кадыров сообщил, что неоднократно просил собственной отставки и готов в любое время покинуть свой пост. В феврале 2016 года перед выборами главы Чечни Кадыров заявлял, что не собирается баллотироваться на этот пост и готов передать власть преемнику из своей команды. В июле 2017 года в Telegram Кадыров писал о том, что готов добровольно сложить с себя полномочия, чтобы охранять мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.