МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда, отметив, что выход России из Совета Европы — это больше потеря для самого Совета Европы.

Ранее Ягланд заявил, что выход России из Совета Европы стал бы негативным шагом, так как членство страны в организации важно для россиян.

"Ягланд: "Выход России из СЕ стал бы шагом назад". Это была бы крупнейшая потеря для СЕ, и не только финансовая. Гораздо большая, чем для России", — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Ягланд:"Выход России из СЕ стал бы шагом назад". Это была бы крупнейшая потеря для СЕ,и не только финансовая. Гораздо бОЛьшая,чем для России — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 ноября 2017 г.

​РФ с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. Пока Ассамблея никаких шагов в этом направлении не предприняла.

В конце июня этого года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы о решении российской стороны — одного из основных плательщиков — приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям Совета.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в интервью РИА Новости сообщил, что российская сторона может в 2018 году и не подать список своей делегации на зимнюю сессию ПАСЕ, это возможный вынужденный шаг, продиктованный политикой Совета Европы.

Генсек Совета Европы заявил, что считает выход Москвы из организации возможным, но не подтвердил сообщения о том, что российские дипломаты уже информировали его о подобных намерениях.